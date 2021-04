Jep dorëheqje kryeministri i Armenisë

Kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinian ka paraqitur dorëheqjen e tij, duke i hapur rrugë mbajtjes së zgjedhjeve të reja parlamentare, pas një krize politike që u shkaktua si pasojë e luftës me Azerbajxhanin, që u zhvillua vitin e kaluar.





“Sipas marrëveshjes me presidentin dhe forcat politike, sot kam dhënë dorëheqje në mënyrë që zgjedhjet e reja parlamentare të mbahen më 20 qershor”, tha Pashinian përmes një postimi në Facebook.

Pashinian tha se deri në mbajtjen e zgjedhjeve ai do të kryejë detyrat e tij si kryeministër në detyrë dhe shtoi se planifikon që të garojë në zgjedhje.

“Do të jem kandidat për kryeministër”, tha Pashinian, i cili do të garojë me partinë e tij, Kontrata Civile. “Nëse njerëzit vendosin që unë duhet të japë dorëheqje si kryeministër, unë do të respektoj vullnetin e tyre dhe nëse ata duan që unë të vazhdoj punën time si kryeministër, gjithashtu do të respektoj vullnetin e popullit”, shtoi ai.

Ky vendim vjen pas disa ndryshimeve që Armenia ka bërë në Kodin Zgjedhor, ndryshime të cilat, sipas opozitës, janë bërë që të ndihmojnë Pashinianin që të fitojë në zgjedhje.

Armenia është në krizë politike, që prej se Pashinian nënshkroi marrëveshjen e armëpushimit në nëntorin e kaluar, duke i dhënë fund luftës me Azerbajxhanin për rajonin e Nagorno-Karabakut. Kjo marrëveshje u ndërmjetësua nga Rusia.

Pas bisedimeve me opozitën, në muajin mars, Pashinian ishte pajtuar që zgjedhjet e reja të mbahen në qershor.

Sipas sondazheve, mbështetja për qeverinë e Pashinianit ka rënë në 30 për qind nga 60 sa ishte më parë.