Meta nga Elbasani: Prokuroria dhe Policia të marrin masa, të parandalojnë çdo incident. Qytetarët të dalin e votojnë të lirë

Presidenti i Republikës, Ilir Meta, i shoqëruar nga ish-ministri Edmond Panariti dhe zëdhënësi i tij Tedi Blushi, ka dhënë një deklaratë për mediat pas takimit që zhvilluan në një nga hotelet në qendër të qytetit të Elbasanit, me drejtuesin politik të PD në Qarkun e Elbasanit, Gazment Bardhi.





Meta theksoi se me Bardhin diskutoi mbi ngjarjen e ndodhur disa ditë më parë, ku i vrarë mbeti Pjerin Xhuvani.

Presidenti tregoi se në lidhje me këtë çështje do të merret vetë personalisht dhe i bëri thirrje qytetarëve që të dalin të votojnë në këtë ditë historike.

“Kujt nuk i pëlqen dy gishtat mbaj dhe grushtin, dy gishtat janë të demokracisë, të fitores së kushtetutës, vendosmërisë për të forcuar themelet e Republikës përmes votës së lirë dhe të barabartë. U njoftova që kishte disa probleme teknike, do të njoftojmë edhe KQZ të marrim masa. Sapo folëm në telefon me zotin Soreca dhe i kërkova që të parandalojmë çdo incident që mund të dëmtojë atmosferën në Elbasan dhe arsye ka. Duke iu referuar dhe ngjarjes së rëndë në Elbasan. Unë thërrita zotin Bardhi si përfaqësues i opozitës. E pyeta nëse e ka thërritur Prokurori për kallëzimin që ka bërë, ai është i gatshëm të shkojë në Prokurorinë e Elbasanit.

Prokurorët duhet të parandalojnë çdo krim zgjedhor sado i vogël që është ai. Asnjë s’do të votojë dy herë, vota jona sot do të jetë e barabartë. Presidenti është Kryetari i Shtetit, garant i mbrojtës së Kushtetutës, Presidenti përqafon ato që kanë votuar, ata që po presin dhe i fton të votojnë për alternativën që duan, të lirë dhe pa presion. Kanë mundësi të shkëlqyer të japin kandidatin që duan. Pjesëmarrja do të jetë historike. Për hetimin e ngjarjes tragjike do të merrem personalisht ditët që vijnë.

Policia e Elbasanit të jetë në veprim, të zbardhet objektivisht dhe të rritet gatishmëria për të parandaluar çdo incident, sepse përgjegjësia do të jetë e madhe për policinë dhe Prokurorinë nëse ndodh një incident. Kam marrë sigurinë nga Bardhi që opozita është e kujdesshme. Në paqe të shkojnë në qendrat e votimit dhe të vendosin të lirë. Të mbretërojë ligji, arsimi, sot e 100 vite. BE de OHDIRI do të plotësojnë vëzhgimin, të gjithë të jenë të qetë sepse vota do të shkojë aty ku do hidhet dhe do të respektohet vullneti i qytetarëve. Kjo është ditë vendimtare, historike, i ftoj të gjithë të bëhen pjesë e kësaj dite historike”, tha Meta.

Ndërsa Gzment Bardhi i pyetur për takimin me presidentin u shpreh:

“Presidenti kërkoi një informacion për situatën e këtyre orëve dhe unë dhashë informacione në emër të opozitës”.