‘Nuk lejuan të votonte nëna’, dhunohet çifti i bashkëshortëve në qendrën e votimit: Ishin djemtë e kryeplakut

Dy qytetarë janë dhunuar sot në një qendër votimi në fshatin Vashmi të bashkisë së Maliqit.





Nga sa mësohet burrë e grua janë goditur me karrige e sende të forta në kokë duke shkaktuar gjakosjen e çiftit të bashkëshortëve, ndërsa procesi i votimit është ndërprerë për momentin.

Mësohet se çifti u dërguan në spital pasi kanë marrë dëmtime në kokë dhe ndodhen jashtë rrezikut. Ndërkaq, i janë drejtuar komisariatit, për të dhënë dëshminë e tyre në lidhje me këtë ngjarje të rëndë.

Duke folur për mediat, i dhunuari tha se e gjitha ndodhi për shkak se anëtarët e Qendrës së Votimit nuk kanë lejuar nënën e tij të votojë.

Çfarë ndodhi?

I dhunuari: Ata të qendrës na dhunuan, arsyeja për nënën do votonte nëna e nuk e lejuan në moment e shtynë plakun e goditën edhe mua, autorët janë djemtë e kryeplakut. Me karrige me sende të forta