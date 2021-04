PD tjetër thirrje shqiptarëve: Mos u dorëzoni. Shkoni dhe votoni tani, mos prisni për momentin e fundit

PD ka apeluar sërish qytetarët të marrin pjesë në votime përmes zëdhënëses Floriana Garo.





“Mos e humbni këtë mundësi. Mos u dorëzoni. Shkoni dhe votoni tani, mos prisni për momentin e fundit. Shkoni dhe votoni tani, mos prisni per momentin e fundit.

Ky eshte momenti juaj. Ky eshte momenti yne. Mos e humbasim kete moment. Dilni, dhe votoni!” apeloi Garo.

Deklarata e plotë:

Te dashur qytetare,

Kemi ende 3 ore te tjera per te votuar.

Kjo eshte mundesia jone. Ne kemi vetem me pak se 3 ore te tjera per te percaktuar te ardhmen tone.

Eshte nje dite e mrekullueshme ne Shqiperi sot. Ne te gjithe kemi shume shprese. Por nuk duhet te qendroni ne shtepi. E drejta per te votuar nuk duhet te anashkalohet sot.

I kerkoj cdo njerit prej jush te dale dhe te votoje. Ju merr vetem 5 minuta kohe dhe do te ndikoje ne jetet e te gjitheve per 4 vitet e ardhshme.

Mos e humbni kete mundesi.

Mos u dorezoni.

Shkoni dhe votoni tani, mos prisni per momentin e fundit.

Ky eshte momenti juaj.

Ky eshte momenti yne.

Mos e humbasim kete moment.

Dilni, dhe votoni!