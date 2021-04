Sa trishtim/ Në ditën që u bë nënë, Arbenita humb babain nga Covid-19. Përlot motra e modeles: Shumë e luta Zotin…

Ditën e djeshme Arbenita dhe Fero u bënë prindër për herë të pare, teksa modelja solli në jetë një vajzë, të cilës i kanë vendosur emrin Nina.





Mirëpo, dita që supozohej të ishte më e bukura për Arbenitën është goditur nga një fatkeqësi. I ati i modeles ka humbur jetën nga Covid-19. Ai ka qenë prej ditësh në betejë me virusin në qendrat e trajtimit në Maqedoninë e Veriut.

Lajmin e ka bërë të ditur motra e saj, me anë të një postimi prekës në rrjete sociale.

‘Unë kam raportu me gjakftohtesi vazhdimisht per rastet e reja me Covid dhe viktimat. Nje nga viktimat sot u bo edhe babi jem, motivi i jetes teme, pa te cilin sedi a do te gjej force me per jete Allahu n’Xhenet o babaluq i jem… Shume e luta Zotin veq edhe nja tre muj me tlon me ne, se kurre nuk tu nda puna e spatem mundsi me u knaq’, ka shkruar ajo.