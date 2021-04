 “Kemi të bëjmë me një humbje të thellë të PS”/ Basha: Po hapen kutitë ku shpresonin për bastione

Kryedemokrati Lulzim Basha ka dhënë një prononcim nga selia e PD ku foli për humbje të PS. “Së pari dua tju falënderoj të gjitha mediave që keni bërë një punë të jashtëzakonshme. Siç e dimë të gjithë qendrat e para që numërohen janë qendrat që favorizojnë partinë në pushtet. PS ka humbur thellë numrin e votave kudo ku janë hapur këto kuti që ishin shënuar. Kemi të bëjmë me një humbje të thellë të PS dhe me një rritje të votave për PD dhe koalicionin për ndryshim. Ky është fillim, pas kutive që shpresonin t’i kishin bastion, në zonën 10 PD rritje prej 30% apo në zonën e Memaliaj, Këlcyrë, Përmet ku janë ndëshkuar nga qytetarët do vijë dhe radha e kutive të tjera”, tha Basha.





“Ata e dinë fare mirë se me projeksionet aktuale që i pret në kutitë e tjera. Ata kanë bllokuar numërimin në Durrës, Paskuqan dhe Kamëz. Thirrja ime është të vazhdohet puna sipas ligjit, me seriozitet, vullneti i popullit është në ato kuti. Jam i bindur si në ato që janë thyer në vendet që do i konsideronin bastione. Fitorja është e padiskutueshme!”, tha kreu i PD