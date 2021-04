Numërohen 71 nga 277 QV në Qarkun e Beratit, PS merr 54.5 % të votave, PD dhe LSI 44.2 %

Në Qarkun e Beratit janë numëruar deri më tani, 71 kuti nga 277 në total. Gazetarja Eneida Petova, raporton se kryesuese në këtë qark është Partia Socialiste, me 11151 vota, e ndjekur nga Partia Demokratike me 6506 vota dhe Lëvizja Socialiste për Integrim me 2536 vota.





Nëse e përkthejmë në përqindje, Partia Socialiste ka 54.5%, Partia Demokratike 31.8% dhe LSI 12.4%. Vlen për t’u theksuar se në Bashkinë e Skraparit, LSI aktualisht është forcë e dytë me 867 vota.

Të dhënat e deritanishme në të gjitha bashkitë e Qarkut Berat:

Qarku Berat numëruar 63 nga 277 QV:

PS: 9399

PD: 5457

LSI: 2123

Skrapar KZAZ 68, numëruar 8 nga 23 QV

PS: 1125

PD: 863

LSI: 867

Poliçan, KZAZ 67, numëruar 13 nga 23 QV

PS: 2279

PD: 718

LSI: 346

Kuçovë, KZAZ 64, numëruar 14 nga 65 QV

PS: 2182

PD: 1497

LSI: 342

Dimal, KZAZ 63, numëruar 11 nga 47 QV

PS: 1472

PD: 1268

LSI: 128

Berat, KZAZ 65 + KZAZ 64, numëruar 17 nga 119 QV

PS: 2241

PD: 1611

LSI: 440