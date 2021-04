Ka përfunduar numërimi i 13 kutive të votimit në bashkinë Klos të qarkut të Dibrës.





Në këtë bashki, PD del fituese me 3738 të votave, e ndjekur nga PS me 3702 vota dhe LSI me 171 vota.

Kujtojmë që deri më tani, numërimi ka mbaruar në disa qytete të vendit. Konkretisht në Pustec, Himarë, Këlcyrë, Poliçan, Përmet, Kolonjë, Pukë dhe Tropojë.