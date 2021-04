Përleshje fizike te shkolla “1 Maji” në Tiranë, gazetarja: Konfrontohen dy komisionerë, policia shoqëron 7 persona

Përplasje fizike janë shënuar tek shkolla “1 Maji” në kryëqytet.





Gazetarja Marsela Karapanço raporton për “News 24” se ka pasur përplasje deri në gruishte e konfrontime fizike tek shkolla “ 1 Maji”.

Dy apo tre persona janë shoqëruar nga policia e në ambjentet e shkollës ka qenë edhe kandidatja për deputete, Orjola Pampuri.

Ndërprerja e numërimit ka qenë shkaku i përplasjes dhe më pas ka ardhur policia, në pjesën që ndahet Unaza me Uzinën. Përplasja ka qenë me karrige ose me sende rrethanore, duke degraduar konflikti fizik.

Gazetarja Dorjana Bezat raporton për “Balkanweb” se janë konfliktuar brenda dy vëzhgues mes njëri tjetrit e më pas kane dashur të hyjnë brenda ata që ishin jashtë. Ka ndërhyrë policia dhe ka shoqëruar 7 persona. Situata është vënë nën kontroll.