PS fiton edhe dy bashki të tjera, del forcë e parë në Patos dhe Peqin

Edhe Bashkitë e Patosit dhe Peqinit kanë mbyllur përfundimisht procesin e numërimit të votave të zgjedhjeve të 25 prillit.





Të dyja këto bashki i ka fituar Partia Socialiste, e ndjekur nga Partia Demokratike. Kështu në Bashkinë e Patosit rezultati i kutive të votimit është PS me 7707 vota, PD me 5112 vota dhe LSI me 1005 vota.

Ndërsa, në Bashkinë e Peqinit rezultatet ndahen, si vijon: PS ka 6702 vota, PD ka 5397 vota dhe LSI 311 vota, ndërsa janë shpallur të pavlefshme 701 vota.