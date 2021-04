Shpërthen Lefter Maliqi: Nuk i njoh zgjedhjet, votat e mia janë vjedhur. Rezultati skandaloz

Nëpërmjet Facebook, Lefter Maliqi ka bërë një deklaratë të fortë. Duke bërë me dije se nuk i njeh këto zgjedhje, kandidati i LS është shprehur se votat e tij janë vjedhur.





“Të dashur bashkëqytetarët e mi në qarkun e Beratit. Unë, në respekt të vullnetit tuaj, nuk i pranoj këto zgjedhje, kurrë dhe pikë. Votat e mia janë grabitur, janë blerë, janë manipuluar, nga krimi dhe mafia, për mua jo vetëm në qarkun Berat por në gjithë vendin, diçka e tmerrshme fshihet. Rezultati i deritanishëm është skandaloz dhe i pavërtetë. Mbetem më i fortë se kurrë, besoj që e vërteta do të zbardhet, dhe ndëshkimi do të jetë i rëndë. Vazhdoj me kokën lart dhe me besim në Zot, drejt sfidave reale me fitore kundër krimit, drogës dhe mafies”, shkruan Maliqi.