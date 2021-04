“Të presim me durim”/Ambasadorja Kim vijon monitorimin, ja ku ishte mëngjesin e sotëm

Ambasadorja amerikane ka ndjekur nga afër këtë të hënë procesin e numërimit në në qendrat ku po numërohen votat në Vasil Shanto dhe tek Shkolla e Kuqe. Ambasadorja Kim thotë në një postim në Facebook se ka qenë e shoqëruar nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirjan Celibashi“Le të presim të gjithë me durim rezultatet”, shkruan ambasadorja.





POSTIMI I PLOTE

“Procesi i numërimit ka filluar për zgjedhjet në Shqipëri. Me Komisionerin Shtetëror të Zgjedhjeve Ilirjan Celibashi, unë vizitova qendrat e numërimit në Vasil Shanto & Shkolla e Kuqe.

Punë të mbarë & FLM për të gjithë qendrat dhe stafin që punon gjatë gjithë natës.

Le të presim të gjithë me durim rezultatet. SHBA do të jenë me ju deri në fund! ”