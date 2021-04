Video te njësia 7/ Reagon Etilda Gjonaj: Vullneti i qytetarëve nuk tjetërsohet as me laps as me bojë! PS udhëheq bindshëm në njësinë 7!

Pas një video që ka qarkulluar një mediat sociale ku shihet kandidatja për deputete Etilda Gjonaj, në njësinë 7 , ku pretendohej se është e nervozuar, ka ardhur edhe reagimi i kësaj të fundit. Gjonaj thotë, se vota numërohet dhe askush nuk mund ta tjetërsojë vullnetin e qytetarëve as me laps dhe as me bojë. Në fund të shkrimit, Gjonaj thotë se PS udhëheq bindshëm te Njësia 7. ‘Vota numërohet dhe askush nuk mund ta tjetërsojë vullnetin e qytetarëve as me laps e as me bojë. PS udhëheq bindshëm te Njësia 7!’- tha Gjonaj.