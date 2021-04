Nuk ia doli të merrte mandatin/ Petrit Malaj, urim për votuesit e majtë e të djathtë: Qeveria Rama do përfaqësojë qytetarët pa dallime

Kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Kukësit, Petrit Malaj, i cili nuk ia doli të merrte mandatin e deputetit, ka bërë një mesazh urimi në rrjetet sociale.





Malaj uron të gjithë votuesit e majtë e të djathtë që sipas tij me qytetari vendosët të ardhmen e qarqeve të tyre.

“Qeveria e ardhshme e Kryeministrit Rama, e cila do përfaqësojë gjithë qytetarët Shqiptarë pa dallime partiake!”, shprehet ai.

Mesazhi i plotë

Të nderuar qytetarë të Qarkut të Kukësit dhe mbarë Shqipërisë!

Sovrani foli!

Partia Socialiste e Shqipërisë do të qeverisë edhe katër vite të tjera! Ka ende shumë punë për të bërë, dhe vota tregoi se këto punë duhet të vazhdojnë!

Një urim e kam për të gjithë votuesit, të majtë e të djathtë: Përgëzime që me qytetari vendosët për të ardhmen e qarqeve tuaja. Gjithcka ju vendosët, do u përkthehet me përgjegjshmëri dhe punë nga qeveria e ardhshme e Kryeministrit Rama, e cila do përfaqësojë gjithë qytetarët Shqiptarë pa dallime partiake! Gjithashtu një urim e kam për gjithë të zgjedhurit e parlamentit të ri, me shpresën që do të përfaqësojnë me dinjitet votuesit e tyre: Suksese dhe punë të mbarë!

Po e mbyll me dy fjale për 13856 votuesit Socialistë të Qarkut të Kukësit e veçanërisht për ata 3534 që më votuan edhe personalisht kryesisht ne Tropojë: Mirënjohje përjetë! Nuk do resht së punuari në çdo formë për ju!

Me dinjitet dhe kokën lart, unë do të jem këtu, më i fortë se kurrë