Numërohen 411 nga 511 QV e Qarkut të Korçës, kryeson PS

Në të gjithë Qarkun e Korçës ka përfunduar numërimi i 404 nga 427 QV e qarkut.





Gazetarja Lorena Kodra, raporton për“Balkanweb”, se deri më tani, kryesuese është Partia Socialiste, me 56.681 vota, e ndjekur nga Partia Demokratike me 47.252 vota dhe Lëvizja Socialiste për Integrim me 7.965 vota.

Sipas bashkive, në Bashkinë e Maliqit, kryeson Partia Socialiste me 10.367 vota, e dyta renditet Partia Demokratike me 7.850 vota dhe LSI me 998 vota.

Në Bashkinë e Pogradecit, janë numëruar 99 nga 106 QV. Pra kur na ndajnë edhe 7 kuti nga përmbyllja e procesit në këtë bashki, rezultati është: Partia Socialiste 14.704 vota, Partia Demokratike, 11.468 dhe Lëvizja Socialiste për Integrim 2.508

