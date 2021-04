Pasi ka mbyllur garën e tij në Elbasan, Gazment Bardhi ka mbërritur pak çaste më parë në selinë e Partisë Demokratike.





Mberritja e Bardhit në selinë e PD-së vjen pas rezultatit 8 me 6 në favor të PS në qarkun e Elbasanit, ndaj do jetë pikërisht kjo tema e diskutimit. Pritet qe numri i dy i kesaj partie do te kete nje takim me kryedemokratin Basha.