Veliaj shpall fitoren në Vorë: Ata që e kishin të sigurtë, dhe do prisnin duar për parti…

Partia Socialiste ka fituar në Vorë me 54% të votave. Drejtuesi politik i Tiranës, Erion Veliaj i falënderoi të gjithë qytetarët e Vorës, që sipas tij “zgjodhën ndryshimin që të provojë diçka ndryshe”, duke përdorur kështu sloganin gjatë fushatës të PD për ndryshim.





“20 vite ku kemi qenë në opozitë s’jemi dorëzuar jemi rrëzuar e ngritur por them me plot gojën që pas 20 vitesh PS sot ka fituar në Vorë me 54 %, që morën një shans e vunë besim në familjen toinë politike që nuk do zhgënjehen e do shërbehen me shumë dinjitet”.

Veliaj kishte edhe një mesazh për presidentin Meta, pasi gjatë fushatës elektorale, kreu i shtetit, deklaroi se ‘do i pritet dora atyre që prekin votën’. “Për gjithë ata që mendonin se Vorën e kishin në xhep , që do prisnin duar e këmbë në Vorë për parti, di tu them që ne do u shërbejme të gjithëve njësoj e kjo retorikë me prerje duarsh e këmbësh nuk shkon.

Dhe atyre që mendojnë ndryshe nga ne do u shërbejmë me shumë pasion e përulësi. Mesazhi nga kjo fitore është se do jemi aty si në bashki e parlament për të përfaqësuar të gjithë dhe të majtë dhe të djathtë”, tha Veliaj.