Zgjedhjet/ Beteja elektorale zhvendoset te emrat e deputetëve. Ja fituesit e deritanishëm në listat e sigurta, kush do të arrijë të thyejë ‘vijën e kuqe’

Pas ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, vota për kandidatin preferencial ishte një risi e 25 prillit. Kështu krahas subjektit politik, në fletën e votimit zgjedhësit, votuan edhe kandidatin preferencial për deputet, që në Fletën e Votimit do identifikohej nga një numër e jo emri i tij.





Lista fituese e kandidatëve për deputetë pas numërimit të votave për partitë, mund të thyhet vetëm nëse një kandidat që renditet poshtë vijës së kuqe ka marrë më shumë preferenca se mesatarja e votave të partisë. Por ndryshimet në Kodin Zgjedhor, të kryera në kuadër të reformës zgjedhore, u japin shanse për të fituar mandatin e deputetit edhe atyre që janë vendosur në pjesën “e pasigurtë” të listave.

Edhe pse duhet pranuar se mundesia per te fituar mandatin e deputetit, duke spostuar nje koleg te se njejtes parti jane te vogla.

Këta kandidatë mund t’ia dalin mbanë të marrin mandatin e deputetit si individë nëse do arrijna të marrin vota të mjaftueshme të cilat do të thyejnë të ashtuquajtir “herës”. Por çfarë është herësi. Herësi është pragu që kandidatët që nuk përfshihen tel zona e sigurte listës së kandidatëve për depytetë. Herësi formohet duke pjestuar nga numri total i votave të firuara nga partia politike me numrin e mandateve që kjo parti ka fituar pas numërimit të votave për to.

Hërësi në parim dallon/ndryshon nga qarku në qark. P.Sh në një rast hipotetik, nëse PS fiton në Tiranë, 200 mijë vota dhe merr 18 mandate, numrin e votave e pjesëtojmë me numrin e mandateve duke përfituar herësin, por gjithmonë edhe në këtë rast do të respektohen kuotat gjinore, të përcaktuar në Kodin Zgjedhor. Vetëm nëse arrijnë të marrin votat e nevojshme duke thyer herësin, atëherë kandidatët në pjesën jo të sigurt të listës mund të jenë në parlamentin e ri.

“BalkanWeb” sjell emrat e kandidatëve fitues në listat e partive politike, bazuar në ndarjen e deritanishme të mandateve, të konsideruar brenda vijës së kuqe, apo në lista të sigurta, të cilat mund të ndryshojnë më tej, me numërimin e votave të kandidatëve.

SHKODËR

PD: Helidon Bushati, Emilja Koliqi, Ramadan Likaj, Greta Bardeli, Zef Hila

PS: Edona Bilal, Paulin Sterkaj, Benet Beci

LSI: Agron Çela

PSD: Gledis Celiku, Meri Markici (pas dorëheqjes së Tom Doshit)

KUKËS

PD: Flamur Hoxha, Isuf Çelaj

PS: Gerta Duraku

LEZHË

PD: Mark Marku, Agron Gjekmarkaj, Lindita Metaliaj, Kastriot Piroli

PS: Lindita Nikolla

DIBËR

PD: Xhelal Mziu, Kreshnik Çollaku, Dhurata Tyli

PS: Lavdrim Krrashi, Aurora Mara

DURRËS

PS: Milva Ekonomi, Alban Xhelili, Jurgis Çyrbja, Klodiana Spahiu, Ilir Ndraxhi, Rrahman Rraja, Lefter Koka, Edi Rama

PD: Edi Paloka, Agron Duka, Merita Bakiu, Oerd Bylykbashi, Ferdinand Xhaferaj, Andia Ulliri

TIRANË

PS: Luljeta Bozo, Najada Çomo, Ervin Bushati, Ogerta Manastirliu, Arben Ahmetaj, Ulsi Manja, Etilda Gjonaj, Arben Pëllumbi, Elisa Spiropali, Belinda Balluku, Toni Gogu, Etjen Xhafaj, Ermonela Valikaj, Xhemal Qefalia, Fidel Ylli, Klotilda Bushka, Alqi Bllako, Eduard Shalsi

PD: Lulzim Basha, Jorida Tabaku, Alfred Rrushaj, Albana Vokshi, Sali Berisha, Agron Shehaj, Fatmir Mediu, Grida Duma, Shpëtim Idrizi, Shpëtim Idrizi, Belind Këlliçi, Vangjel Dule, Mesila Doda, Dashamir Shehi, Flamur Noka, Orjola Pampuri

LSI: Monika Kryemadhi, Erisa Xhixho

PSD: Gertjan Deda (pas dorëheqjes së Tom Doshit)

ELBASAN

PS: Evis Kushi, Klevis Xhoxhi, Besian Ajazi, Dasantila Tahiraj, Saimir Hasalla, Florenc Spaho, Luan Duzha, Taulant Balla

PD: Gazment Bardhi, Flutura Açka, Lefter Gështenja, Dashnor Sula, Eugen Isaj, Zheni Hava

KORÇË

PS: Enslemvera Zake, Blerina Gjylameti, Ilirjan Pendavinji, Ilir Topi, Olta Xhaçka, Niko Peleshi

PD: Edmond Spaho, Sorina Koti, Ervin Salianji, Bledjon Nallbati, Seladin Jakupllari

BERAT

PS: Hatixhe Konomi, Bardhyl Kollçaku, Fadil Nasufi, Nasip Naço, Blendi Klosi

PD: Tomor Alizoti, Kasëm Mahmutaj,

FIER

PS: Erion Braçe, Petro Koçi, Lindita Buxheli, Bashkim Fino, Baftjar Zeqaj, Antoneta Dhima, Bujar Çela, Ismet Beqiraj, Tatiana Piro

PD: Enkeled Alibeaj, Eralda Bano (Tase), Saimir Korreshi, Luan Baçi, Nusret Abdulla, Ilda Dhori

LSI: Monika Kryemadhi

GJIROKATËR

PS: Mirela Kumbaro, Laert Duraj, Bledi Çuçi

PD: Tritan Shehu

VLORË

PS: Pranvera Resulaj, Anduel Tahiraj, Vullnet Sinaj, Anila Denaj, Niko Kuri, Ilir Metaj, Damian Gjiknuri, Edi Rama

PD: Bujar Leskaj, Ina Zhupa, Fation Veizaj, Arbi Agalliu