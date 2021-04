Balla i përgjigjet Metës: Mos e kujto Elbasanin se të duhet raki pishe. LSI s’ke ça i pi më!

Vijon replika në distancë mes kreut të Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla, dhe Presidentit Ilir Meta.





Pas reagimit të këtij të fundit se “Presidenti është gati për të firmosur Dekretin për mbrojtjen e Republikës!”, vjen një tjetër reagim nga Balla, i cili thekson me ironi se “Likja e paska tharë që në mëngjes shishen e rakisë së dëllinjës”.

“Likja e paska tharë që në mëngjes shishen e rakisë së dëllinjës! Tani vazhdo me kumbullën Like dhe në darkë kalo ke rrushi, se LSI-së s’ke ça i pi më! Po Elbasanin mos e kujto fare se do të duhet raki pishe pastaj!”, shkruan Balla.