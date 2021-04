Barcelona mposhtet nga Granada, humb ‘shansin e artë‘ për të kapur kreun e La Ligas

Barcelona është shokuar mbrëmjen e sotme në ‘Camp Nou’ nga Granada. Katalanasit janë mposhtur 1-2 me përmbysje nga miqtë që i surprizuan në pjesën e dytë.





Fillimisht ishin blaugranët me Messin që kaluan në avantazh, por në pjesën e dytë Granada me një kundërsulm të shpejtë barazoi shifrat.

Koeman pas golit të barazimit të miqve u largua nga kryesori i ndeshjes me karton të kuq. Nuk mbeti me kaq, Granada shokoi me Molinën duke shënuar golin e avantazhit.

Në rast se do të fitonte Barcelona këtë sfidë, do të kalonte në vendin e parë me 4 pikë dhe titulli do të ishte 5 ndeshje larg.