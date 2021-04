Para një viti kishte dhunuar babain, kush është 26-vjeçari që sot vrau vëllanë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Allabegi të Maqellarës në Dibër, ku ka ndodhur një krim brenda familjes. Mësohet se dy vëllezër janë konfliktuar njëri me tjetrin.





26-vjeçari me iniciale F.T. ka goditur me thikë vëllain e tij B.T. 23 vjeç, duke i shkaktuar vdekjen. I riu ka humbur jetën në spital si pasojë e gjakëdërdhjes.

Menjëherë shërbimet e policisë kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe vijon krehja e zonës me qëllim lokalizimin e vendodhjes dhe kapjen e autorit të dyshuar të ngjarjes. 26-vjeçari Florian Tonuzi, ka qëlluar me thikë vëllanë Benard Tonuzi, 23 vjeç, i cili humbi jetën në spital. Para një viti, autori i ngjarjes ka rrahur edhe babain e tij, ngjarje për të cilin është dënuar me burg.