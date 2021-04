“Rama nëse do mbajë pushtetin do ta mbajë me paratë e oligarkëve”, ish-deputeti i PS: Nuk ka parti në botë që të…

Ish-deputeti i Partisë Socialiste, Taulant Dedja me anë të një postimi në “Facebook”, shprehet se nëse kryeministri Edi Rama do mbajë pushtetin do ta mbajë me paratë e oligarkeve (Llucave, Kastratëve, Maneve, Nushajve) dhe me koalicionin e legenave.





Mes të tjerash, Dedja shkruan se “nuk ka parti në botë që të marrë më shumë vende në parlament se ka marrë 8 vjet më parë, pasi ka qeverisur në mënyrë skandaloze dy mandate e pasi i është mbyllur sistematikisht dera e BE”.

Postimi i plotë:

KOALICIONI I LEGENAVE

Edi Rama nuk ishte i vetëm në këto zgjedhje. Edi Rama nëse “fiton” ka fituar në koalicion me Topallët, me Patozët, me Hajdarët, me Murrizët, me Topët, me Bodet, me Doshët, me Blushët, me Ballat, me Fevzinjtë, me Merohalet, me analistët bythëlëpirës e co. si dhe me të gjithë ata që thonin pse Luli, pse Monika, pse Meta, pse leshi. Edi Rama nëse do mbajë pushtetin do ta mbajë me paratë e oligarkeve (Llucave, Kastratëve, Maneve, Nushajve, Fushave e co.) dhe me koalicionin e legenave! Ju që na tregoni që po fitoi, ka “fituar” i vetëm, lutem mos na fyeni inteligjencën! Nuk ka parti në botë, në një vend normal, që të marrë më shumë vende në parlament se ka marrë 8 vjet më parë, pasi ka qeverisur në mënyrë skandaloze dy mandate e pasi i është mbyllur sistematikisht dera e BE. Pikë!