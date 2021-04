Rama: Nuk na e dhanë votën, por ne Tropojën do e bëjmë lule nga inati

Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Durrës, ku ka vizituar familjet që u janë ndërtuar shtëpitë, pas tërmetit. Gjatë bisedës me familjarët, Rama nuk ka hezituar të ndalet sërish tek zgjedhjet.





Kryeministri tha se për inat të tropojanëve që nuk i dhanë votën, ai do ta bëjë Tropojën lule.

“Shtëpinë e re ua bëmë, ta gëzoni. Meqë jeni me origjinë tropojanë, do ta bëjmë Tropojën lule, edhe pse nuk na e dhanë votën do punojmë edhe më shumë atje. Tashmë edhe më më shumë inat. Ta gëzoni shtëpinë e të jeni mirë”, deklaroi Rama.