Sherr në Kamëz, babë e bir plagosin me thikë një person, policia jep detaje

Një persona ka mbetur i plagosur me thikë në Kamëz, pas një konflikti me dy persona, të identifikuar si babë e bir me inicialet H. L dhe A. L.





Burimet zyrtare bëjnë me dije se shtetasi J.V u transportua me urgjencë në spital, dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

“Më datë 29.04.2021, rreth orës 14:35, në Kamëz, në rrugën “Paqësori”, si pasojë e një konflikti të çastit shtetasit H. L dhe djali i tij A. L., kanë goditur me një mjet prerës shtetasin J. V., dhe më pas janë larguar menjeherë nga vendngjarje. Si pasojë është dëmtuar shtetasi J. V., i cili u dërgua në spital për ndihmë mjekësore, dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Punohet për kapjen e autorëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.”, thuhet në njoftimin e policisë.