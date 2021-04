Vijon numërimi tek shkolla ‘’1 Maji’’, nga PD kryeson Oriola Pampuri, tek PS Xhemal Qefalia

Vjon numërimi tek KZAZ Nr.30 apo shkolla ‘’1 Maji’’ vijon numërimi i votave për kandidatët për deputet. 30 kuti janë numëruar deri tani nga 87 në total.





Nga PS kryeson drejtuesi politik i njësisë, Xhemal Qefalia me 4 mijë e 104 vota, pasuar nga Fatmir Xhafaj me 448 vota. Nga PD kryeson Oriola Pampuri me 1 mijë e 29 vota, e cila ishte edhe drejtuese politike e kësaj njësie, raporton gazetari Erjon Skëndaj.

Ndërkohë KZAZ Nr.30 përfshin kutitë e votimit nga Zall Herri, Shëngjergji, Zall Bastari, Bërzhita, Krraba dhe Farka. Kjo ishte KZAZ ku ndodhi edhe përplasja fizike mes 2 vëzhguesve të PD dhe 5 të tjerëve.