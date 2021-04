Zgjedhjet/ Lubonja: Analiza e votës tregon që fiton kush ka më tepër para. Fitorja e Xhafajt dhe jo e Majkos? Lepuri fle diku tjetër

Fatos Lubonja ka sjellë sot në “Real Story” në News24 analizën e tij për fitoren e disa kandidatëve në zgjedhjet e 25 prillit dhe humbjen e disa të tjerëve. Lubonja tha se analiza e votës tregon që fiton kush ka më tepër para. Duke u ndalur tek fitorja e Fatmir Xhafajt në Tiranë, e parë në referimin si një njeri simbol i PS, sipas tij nuk qëndron, pasi e tregon humbja e Pandeli Majkos.





“Disa fenomene që janë për t’u komentuar. Gjëja që më tërhoqi më shumë vëmendjen ishte fakti se Ervin Bushati kryetar i PS të Tiranës, njeri që e kemi pasur nëpër studio, njeri që e njeh publiku është i rrezikuar.

Analizat më çojnë tek disa konkluzione. Konkluzioni i parë është që këtu kemi të bëjmë me fitoren e një partie socialiste dhe social demokrate, në kuptimin e programeve politike nënkupton partitë e pjesës së brishtë të shoqërisë. E djathta konsiderohet parti e më të pasurve dhe e majta përgjithësisht janë parti që përfaqësojnë shtresat më të brishta, ose dhe administratë, shkollat, mësuesit. Këta personazhet që më dalin këtu përgjithësisht janë njerëz të pasur. Analiza e votës tregon që fiton kush ka më tepër para. Paratë janë dy llojesh, para private të fituara privatisht, për mendimin tim ka dhe para të krimit sepse kemi ca personazhe në Durrës, të përfolur.

Kjo çon e para tek një parti që nuk përfaqëson atë që duhet të përfaqësojë si parti. E dyta tek momenti i diskutueshëm nëse këto zgjedhje kanë qenë të lira apo të blera. E treta, po marr dhe një fenomen tjetër që prapë është interesant. Pashë Fatmir Xhafën, thanë që fitoi kaq shumë se është vërtetë nga socialistët. Dhe unë kështu e mendova në fillim. Por edhe ne hetojmë. Hetimi i parë vjen nga një pikëpyetje, ore po ky Pandeli Majko pse kaq pak? Për mua lepuri fshihet pas tij. Unë e hedh si ide, po bëj analizë, ti ma shpjego mua. Ose ka marrë kaq shumë sepse ishte njeri simbol i PS ose ka diçka tjetër. Për simbol nuk më rri sepse është Majko më simbol i PS. Për mua lepuri fle diku tjetër. Le të hetojë OFL, unë nuk jam OFL. Unë i mëshoj tezës sime që këtu ka skema kush ka më shumë para, është organizuar, ka mobilizuar paratë dhe ka fituar, favore, tenderime, nuk e di. Edhe Luçiano Boçin unë nuk e njoh. Me logjikën që kam unë, me njohjen që kam unë, me aparencën që kam unë mund të ishte më mirë Bardhi se sa Boçi. Dyshimi im, mund të shkojë prapë tek kjo skema. Duhet gjetur diku se nga buron leku dhe për mua kjo është një gjë që është evidente.

Kush ka fituar më shumë dhe po të bësh një hetim të thjeshtë, ore çfarë biznesi ka ky, do gjesh shumë gjëra, për mua.

Unë kam parë ujkun ti më flet për gjurmën. Unë kam parë duke shpërndarë paratë me lista. Doli lista e Elbasanit, fenomen i përhapur tek të gjitha partitë”, tha Lubonja.

Duke u ndalur tek tkurrja e LSI, Lubonja bëri një shpjegim tjetër.

“LSI kishte 20 deputetë, mori 4. U kthye thonë në origjinë, kur lindi. Pse mori 20 LSI, sepse ishte parti pushteti, kishte drejtorë, kishte pas lidhje. Tani që iu hoqën të gjitha këto me operacione kirurgjikale nga PS dhe këta shkuan tek këta të tjerët, tek pushteti. Kjo shpjegon 20 në 4”, tha ai.