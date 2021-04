Aparatura e indentifikimit biometrik lejon falsifikimin, bie siguria e zgjedhjeve!

Përpos blerjes së votës, intimidimit të votuesvse, presionit të administratës dhe bërjes qellimisht të 83 mijë votave të pavlefshme, aparatura e indentifikimit biometrik te zgjedhesve, risi në këto zgjedhje, la gjithashtu vend per manipulime. Në këtë video të siguruar nga Shijak TV, demostrohet qartë se si kjo pajisje i njeh shenjat e gishterinjve, edhe me nje karte identiteti qe i perket nje personi tjeter, çfarë do të thotë se ka lënë shteg te hapur për manipulime. Keshtu shumë persona mund të kene votuar, me karten e identitetit te dikujt tjetër, dhe kjo aparaturë fakton se procesi elektoral i 25 prillit nuk ka pasur siguri.





Ndërkohë sa i takon fenomenit të shitblerjes se votava, listat e mëposhtme, tregojnë qartë sesi patronazhistët kanë bërë punën e tyre, duke mbledhur të dhënat dhe emrat e votuesve, ndersa në listat e tyre, është shënuar edhe shuma e parave që kanë marrë, për t’i dhënë votën PS. Janë të gjithë këto elemente, që tregojne kapjen e zgjedhjeve, dhe se me 25 prill, nuk u dëgjua vullneti i vërtetë i sovranit, dhe nuk u respektuan standartet evropiane.