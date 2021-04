Bashkëpunimi i PD-së me Ramën do ishte legalizim i krimit zgjedhor

Nga Kim Mehmeti

Në zgjedhjet e fundit në Shqipëri humbi mëmëdheu me në krye ‘partinë’ e atyre që besuan se ‘Rilindësit’ që ia morën vendit të gjitha, që ia rrënuan Teatrin Kombëtarë dhe mbëmendjen për të shkuarën, që për teket e veta e dënuan shtetin me qindra milion euro, që e shlyen kufirin mes krimit e politikës, që vendin e bënë të pabanueshme për rininë e saj dhe kopsht të hashashit, pra se kjo aleancë pushtetarësh ku kanë ndikim thuajse të gjitha ‘qelbësirat”, do ngihen me aq sa morën e nuk do shkojnë përtej kësaj, që vendit të vet t’ia vjedhin e t’ia vrasin atë pa të cilën humb kuptim çdo vlerë individuale e qytetare– shpresën se votuesi mundet lirshëm të caktojë se kush do e drejtojë shtëpinë e përbashkët.