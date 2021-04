Shenjat e zodiakut që e kanë vështirë të durojnë njëra-tjetrën 

Shenja të ndryshme të zodiakut kanë tipare të ndryshme të karakterit, dhe disa thjesht nuk shkojnë së bashku.





Pavarësisht mundimeve, thjesht një shoqëri apo diçka më tepër nuk mund të lind mes tyre.

Më poshtë ua sjellim këto shenja:

Binjakët dhe Binjakët

Kjo është një shenjë që është vërtet e vështirë të bësh me veten tënde. Ata mbajnë brenda vetes dy personalitete dhe vazhdimisht ecin në vijën e hollë midis normales dhe marrëzisë.

Kur keni dy Binjakë, ka dy situata të mundshme para jush – ata ose do të jenë miqtë më të mirë ose armiqtë më të këqij. Ata nuk kanë asnjë ‘mes të artë’.

Akrepi dhe Ujori

Nëse duam të jemi plotësisht të sinqertë, Akrepat me të vërtetë nuk kanë miq në zodiak, dhe kjo sepse ata janë thjesht të tillë. Por nëse duam të gjejmë një shenjë që Akrepi vështirë se mund të qëndrojë, atëherë do të ishte Ujori, shkruan KP.

Problemi është se Ujori është shumë i relaksuar, shumë mendje hapur dhe kapriçioz, dhe e gjithë kjo i çmend Akrepat. Mos toleranca e tyre është e ndërsjellë dhe Ujori në mënyrë të barabartë nuk e duron dot Akrepin.

Peshorja dhe Dashi

Peshorja pëlqen të ketë një ‘kokë në re’ dhe në botën e tyre gjithçka është e bukur dhe në ekuilibër. Kjo është ajo ku botët përplasen pasi Peshorja është një shenjë që dëshiron të ruajë paqen, dhe Dashi është kokëfortë dhe duhet të ketë gjithmonë të drejtë.

Edhe pse shpesh janë armiq, ata prapë respektojnë njëri-tjetrin sepse e kuptojnë njëri-tjetrin në një mënyrë që personazhet e tjerë nuk mund ta kuptojnë.

Luani dhe Demi

Megjithëse Luani dhe Demi mund të kenë një lidhje të mirë dashurie sepse të kundërtat tërheqin, një miqësi do të vazhdojë të jetë pak më e vështirë. Nevoja e Luanit për të qenë besnikë kundërshton nevojën e Demit për të bërë gjithçka që duhet për të marrë atë që dëshiron.

Përveç kësaj, guximi i Luanit dhe kokëfortësia e Demit nuk janë një kombinim i mirë, në të njëjtën kohë ata janë shumë të ngjashëm dhe shumë të ndryshëm.

Gaforrja dhe Peshqit

Të dyja shenjat janë shumë të ndjeshme, madje aq sa mund të quhen mbindjeshme, prandaj shumë do të mendonin menjëherë se ishin ‘krijuar për njëri-tjetrin’. Epo, ata nuk janë.

Ata ndryshojnë në mënyrën se si i trajtojnë ndjenjat e tyre. Ndërsa Gaforrja gëlltit ndjenjat e saj dhe i mban ato thellë brenda, Peshqit janë krejt të kundërt dhe nuk kanë turp t’u tregojnë të gjithëve se çfarë dhe si ndihen në çdo kohë të caktuar. Kjo është arsyeja pse këta dy personazhe janë shpesh armiq, sepse nuk mund të qëndrojnë se si tjetri trajton emocionet.

Dashi dhe Dashi

Përveç Binjakëve, Dashi e ka të vështirë edhe me ‘veten’. Thjesht imagjinoni një situatë kur dy persona të kësaj shenje do të kapen pas diçka, është e qartë për të gjithë që asnjëri nuk do të dorëzohet dhe të pranojë se ai është gabim, dhe kjo çon në një katastrofë të plotë.