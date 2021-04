”Do t’i sjellim shqiptarët direkt nga Amerika”, Rama publikon videon 3D të aeroportit të Vlorës

Kryeministri Edi Rama ka publikuar këtë mëngjes një video 3D se si do të duket aeroporti i Vlorës.





Kryeministri ka thënë se ky aeroport do të mundësojë fluturimet transoqeanike. Në videon e shpërndarë, Rama shpjegon se do të mundësohen fluturime direkte Vlorë-New York dhe anasjelltas.

“Të gjitha kushtet e aeroportit të Vlorës janë të tilla që fluturimet të jenë Vlorë-New York dhe New York-Vlorë sepse “Fan Nolin” ne do ta çojmë në Amerikë dhe shqiptarët do ti sjellim nga Amerika direkt në Shqipëri,” dëgjohet të thotë Rama në videon e publikuar.