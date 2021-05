Ftesa për bashkëpunim e Ramës ndaj Bashës, Bamir Topi: Është kuptuar sikur do bashkëpunohet në qeverisje, por..

Ish-presidenti Bamir Topi, i ftuar në emisionin “Kjo javë” në “News 24”, u pyet për ftesën që Rama i ka bërë Bashës për bashkëpunim.





Topi theksoi se ftesa është keqkuptuar, pasi kjo ftesë nuk është për bashkëqeverisje, por kërkohen vota në parlament nga opozita për miratimin e disa ligjeve, që kërkojnë shumicë të cilësuar.

“Ftesa për bashkëpunim është taktike e Ramës ndaj Bashës e nuk ka sinqeritet brenda. Është kuptuar sikur do bashkëpunohet me bashkëqeverisje, por jo nuk është kështu. Do të bashkëpunohet për disa ligje, që kërkojnë shumicë të cilësuar.