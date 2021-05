“Në Shqipëri shoh Evropën e Re”, investitori Alabbar në CNN: Do investojmë 2.5 miliardë dollarë në portin e Durrësit

Investitori i Emirateve të Bashkuara, Mohamed Alabbar, ka dhënë një intervistë për televizionin botëror të lajmeve CNN, lidhur me investimi që Alabbar dhe kompania e tij do të kryejnë në Shqipëri.





Gjatë intervsitës ai ka shojeguar arsyen përse ka vendosur të investojë në Shqiëri dhe në vende të tjer të Ballkanit. Biznesmeni është shprehur se e sheh vendin tonë dhe rajonin e Ballkanit , si ‘Europën e Re”

Emiratet e Bashkuara po kryejnë një investim masiv prej 2.5 miliardë dollarësh në portin e Durrësit, si pjesë e asaj që Alabbar e konsideron si “Europa e re”.

“’Europa e Re’ është shumë tërheqëse për mua. Kur shoh Shqipërinë, atë që po ndodh me qeverinë atje, shoh sa shumë po punojnë të gjithë për të zhvilluar vendin, për ta çuar përpara, dhe si ta them dua që unë të jem i pari që shkon atje. Sepse të gjithë treguesit janë të duhurit, dyfish rritje në turizëm, 450 kilometra bregdet të mahnitshëm me pamje nga Greqia aty pranë”, tha ai.

I pyetur nëse ky është fronti i dytë në “Europën e re” pas investimit në Serbi, Alabbar tha se “Po, dhe që atëhere kam qënë në të gjitha këto vende”.

“Rritje ekonomike mbreslënëse, fuqi punëtore, qeveria që punon ditë-natë për t’u bërë pjesë e Europës së vërtetë”, tha ai.

I pyetur nëse e pengon imazhi që ka vendi në lidhje me korrupsionin, Alabbar u përgjigj se “fFatkeqësisht Shqipëria ka një të shkuar, për shkak të qeverive të mëparshme, mbase qysh nga para 90-ës dhe është përballur me të, i është dashur të kalojë në këtë fazë”.

“Asgjë nuk bëhet brenda një nate, por ata ia kanë dalë dhe të gjithë treguesit janë shumë pozitivë sipas meje, prandaj po investoj në një projekt të konsiderueshëm dhe jam shumë krenar që jam i pari në këtë aspekt”, tha ai.

Alabbar vlerësoi se “ka shumë projekte rindërtimi që po zbatohen tani dhe shpresoj të mund të kontribuojmë jo vetëm për rindërtim, por të mund të kontribuojmë që Shqipëria të vendoset në hartë dhe të ftojë investitorë të tjerë aty bashkë me ne, sepse sigurisht jemi aty për të investuar, por nëse arrijmë të kontribuojmë e të bëjmë detyrën tonë si qytetarë të mirë dhe të mund të vëmë në pah rëndësinë dhe vlerën e këtij vendi, të qeverisë dhe popullit të tyre”.

I pyetur lidhur me investimin madhështor që do të zbatohet në një sipërfaqe prej 800 000 metrash katrorë, me komplekse banimi, hotele, zyra, model që është zbatuar në Dubai, Alabbar tha se “mendoj që këtë e kam realizuar në shumë vende, por i fundit ishte në Serbi, ku morëm përsipër stacionin e trenit, dhe bëra të njëjtën gjë dhe funksionoi jashtëzakonisht shumë mirë”.

“Vërtet besoj që kjo gjë funksionon kudo në botë, nëse e bën mirë, me partnerët e duhur, për të ndërtuar portin më të madh në detin Adriatik në Durrës me mbi 12 mijë apartamente, hotele, restorante e dyqane, mendoj se për mua është si të kem një ëndërr që shkoj dhe e kthej në realitet”, tha ai.