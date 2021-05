I shpallur në kërkim për vjedhje, arrestohet 41-vjeçari nga Saranda

Një 41-vjeçari është arrestuar nga uniformat blu, pasi ishte shpallur në kërkim për veprën penale ‘Vjedhja’.





Njoftimi i policisë/ Sarandë

Vijon puna për kapjen e personave të shpallur në kërkim.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë, në vijim të punës për kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të personave të shpallur në kërkim bënë ndalimin e shtetasit A. M., 41 vjeç, banues në Ksamil, Sarandë, pasi Gjykata e Apelit Gjirokastër, me vendimin e datës 18.03.2021, e ka dënuar me 8 muaj burg e 10 ditë, për veprën penale ‘’Vjedhja”.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.