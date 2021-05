Studimi: Oksigjenizimi i gjakut ndihmon pacientët që ndodhen në fazën e rëndë të COVID-19

Trajtimi i oksigjenimit të gjakut ndihmon pacientët e shtruar në spital me COVID-19 të rëndë të rikuperohen dhe pa efekte anësore të zgjatura, zbuloi një studim nga Shoqata Amerikane e Kirurgjisë.





Pothuajse 70% e pacientëve të trajtuar me qasjen, të quajtur oksigjenim i membranës ekstrakorporeale, ose ECMO, u lëshuan nga spitali dhe më shumë se 90% po shëroheshin në shtëpi tre muaj më vonë, treguan të dhënat. Përveç kësaj, pak më shumë se 16% ishin kthyer në punë dhe aktivitete të tjera të përditshme tre muaj pas pushimit.

Këto përqindje ishin të ngjashme me ato të gjetura me ventilim mekanik, i cili përdor një makinë oksigjeni për të mbajtur frymëmarrjen në pacientët me sëmundje të lidhura me mushkëritë, përfshirë COVID-19, thanë ata.

Kjo sugjeron që oksigjenimi i gjakut mund të jetë i dobishëm në trajtimin e pacientëve me sëmundje të rëndë nga virusi në njësinë e kujdesit intensiv të spitalit, ose ICU, pa ndonjë rrezik shtesë për komplikime shëndetësore afatgjata krahasuar me ventilimin standard, sipas studiuesve.

“Mbështetja ECMO në pacientët me COVID-19 nuk u shoqërua me mbijetesë më të keqe ose rezultate afatgjata krahasuar me të mbijetuarit e tjerë të ICU”, tha bashkë-autorja e studimit Dr. Jessica Y. Rove për UPI në një email.

Kjo ishte e vërtetë pavarësisht nga fakti që këta pacientë kishin “një lloj më kompleks të sëmundjes kritike, një kohëzgjatje më të gjatë mesatare të ventilimit mekanik dhe një qëndrim mesatar më të gjatë të qëndrimit”, tha Rove, një profesor asistent i kirurgjisë kardiotorakike në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit të Colorado Denver

Të mbijetuarit e sëmundjes kritike, përfshirë ata me COVID-19, janë në rrezik të lartë për komplikime fizike, psikologjike dhe njohëse afatgjata, disa prej të cilave vijnë nga masat pushtuese të përdorura për trajtimin e tyre, thanë Rove dhe kolegët e saj.

Në ECMO, një makinë pompon gjakun e pacientit nga trupi, e mbush atë me oksigjen dhe pastaj e pompon përsëri në trup, sipas Shoqatës Amerikane për Kirurgjinë.

Procesi lejon që gjaku të mbajë një nivel të shëndetshëm të oksigjenit ndërsa lejon që zemra dhe mushkëritë të pushojnë. Mund të jetë një alternativë për pacientët e shtruar në spital me COVID-19 të rëndë të cilët nuk i përgjigjen mirë ventilimit konvencional mekanik ose kur ventilatorët nuk janë të disponueshëm, thanë studiuesit.

Për këtë studim, Rove dhe kolegët e saj krahasuan rezultatet shëndetësore në 46 pacientë të trajtuar me ECMO me ato të 262 pacientëve të ventiluar mekanikisht që nuk iu nënshtruan procedurës.

Gati 70% e pacientëve në të dy grupet u lëshuan nga spitali, treguan të dhënat. Nga 215 të mbijetuar në të dy grupet, 94% banonin në shtëpi tre muaj më vonë, ndërsa 16% ishin kthyer në punë ose aktivitete të zakonshme ditore.

Megjithatë, pak më shumë se një në katër prej tyre ishin duke përdorur oksigjen shtesë shtesë tre muaj pas shkarkimit, sipas studiuesve.

Këto norma nuk ndryshonin në mënyrë të konsiderueshme midis dy grupeve, dhe normat e komplikimeve fizike, psikologjike dhe njohëse ishin pothuajse të njëjta, thanë ata.

“Deficitet njohëse, emocionale dhe fizike të parë në të mbijetuarit e sëmundjes kritike nga COVID-19 mund të trajtohen vetëm nëse diagnostikohen,” tha Rove. “Efektet e dëmshme potencialisht mund të përmirësohen me përdorimin e praktikave më të mira në ICU,” tha ajo.