Birra Korça, magjia e verës! “Mbretëresha e birrës” është gati t’iu dhurojë një sezon plot argëtim e surpriza (Video)

Teksa sezoni turistik po afron, çdo person po mendon si t’i bëjë ato sa më magjike. Dhe zgjidhja më e përsosur është “Birra Korça”!





Me një eksperiencë mbi 90-vjeçare, Birra Korça, e cila mbete lider në tregun shqiptar, nuk mund të mungojë në tryezat e çdo turisti. Me freskinë dhe shijen e pakrahasueshme, kjo birrë do i bëjë padyshim më të bukura pushimet tuaja.

E kudondodhur ne Shqipëri, vjen për konsumatorin me përbërje 100% natyrale, me shije te pakrahasueshme dhe me vlera unike. E cilësuar si “Mbretëresha e birrës”, birra Korça është gati t’iu dhurojë një sezon veror plot argëtim dhe surpriza!