Horoskopi, 2 Maj 2021

DASHI





Lajme te mrekullueshme në dashuri. Një dashuri e re së shpejti mund të vijë dhe të trokasë në derën tuaj. Ata që kanë qenë beqarë për një kohë të gjatë, së shpejti mund të gjejnë shpirtin binjak. Varet nga ju, për të shfrytëzuar mundësitë që do paraqiten. Nga ana tjetër, Venusi është sërish në favorin tuaj.

DEMI

Në dashuri duhet të keni kujdes që të mos bëni asnjë hap të gabuar, pasi do ta paguanit shtrenjtë. Afërdita dhe Mërkuri kanë hyrë në shenjën tuaj, kështu që pritet të merrni edhe një lajm të mirë. Edhe në punë mund të vijnë kënaqësi të mëdha. Pas kaq shumë sakrificash, mund të merrni shpërblimet.

BINJAKËT

Mos merrni vendime të nxituara në punë. Nëse ju është ofruar një mundësi e re për karrierën tuaj, peshoni të mirat dhe të këqijat para se t’i pranoni. Siç thonë ata, kush e lë rrugën e vjetër për një rrugë të re e di se çfarë po lë, por nuk e di se çfarë gjen. Venusi në shenjë sjell lajme të mira në dashuri.

GAFORRJA

Po punoni shumë dhe deri në fund të majit mund të merrni përgjigje pozitive lidhur me punën: një projekt për të cilin keni punuar, për një kohë të gjatë, do të mund të materializohet. Marrëveshjet e reja favorizohen për ata që kërkojnë përvoja të tjera profesionale. Për më tepër, nga e shtuna Jupiteri është në shenjën tuaj. Çfarë dëshironi më shumë?

LUANI

Shumë gjëra në pritje, që duhet t’i sqaroni sa më shpejt të jetë e mundur. Është e kotë të mbash gjithçka brenda. Në përgjithësi, mos vendosni shumë mish në zjarr: nëse keni shumë angazhime, rrezikoni të mos i përfundoni ato ose do t’i bëni atë me cilësi të dobët. Përgjithësisht fundjava do të sjellë lajme të mira.

VIRGJËRESHA

Një situatë sentimentale e shkëlqyeshme në shenjën tuaj. Do të përjetoni një fundjavë plot energji, për momente të mira në çdo fushë. Mos hezitoni të ndryshoni, qoftë në dashuri apo në punë. Më në fund mund të gjeni guximin për të ndryshuar jetën tuaj. Shumë kënaqësi në anën profesionale.

PESHORJA

Ka probleme sentimentale, që i mbani për një kohë të gjatë dhe që nuk do të zgjidhen aq lehtë. Për fat të mirë, Venusi tani është sërish në favorin tuaj dhe ky është një lajm i shkëlqyeshëm në shenjën tuaj. Sidoqoftë, mund të ketë diskutime në frontin e punës, me kolegë dhe eprorë. Ruani qetësinë.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (2 maj), së shpejti mund të ketë një stuhi në një nivel sentimental, me Marsin që me energjinë e tij mund të sjellë tension dhe nervozizëm. Kujdes nëse keni ndonjë çështje të pazgjidhur ligjore dhe financiare. Më mirë zgjidhini ato, para se të jetë tepër vonë.

SHIGJETARI

Së shpejti do të thirreni për të bërë zgjedhje të rëndësishme për të ardhmen tuaj. Shpesh nuk ju pëlqejnë ndryshimet, por duhet t’i pranoni ato në çdo rast. Në fund të fundit, çfarë mund të bëni për to? Veçanërisht në punë mund të merrni propozime, që do të vënë në dyshim sigurinë tuaj.

BRICJAPI

Planetë të favorshëm në shenjën tuaj. Prandaj do të jetë një fundjavë dedikuar qetësisë dhe relaksimit. Si në dashuri, ashtu edhe në punë, gjërat po shkojnë mirë. Disa prej jush mund të kenë diskutime ose probleme financiare për të zgjidhur – ndoshta keni shpenzuar më shumë nga sa prisnit.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, për të dielën, jeni të bindur mbi idetë tuaja dhe jeni të gatshëm të bëni gjithçka për t’i mbrojtur ato. Edhe me koston e antagonizimit të atyre që janë përreth jush. Sidoqoftë, nevojitet kujdes, sepse këto ditë keni Venusin dhe Marsin përballë. Keni shumë projekte për të realizuar, por mos u shqetësoni.

PESHQIT

Kjo është sigurisht një kohë e lumtur dhe komode në shenjën tuaj. Nuk keni më kaq shumë probleme në mendjen tuaj dhe kjo tashmë është një gjë e shkëlqyeshme. Në çdo rast, mos nxitoni shumë dhe vazhdoni me kujdes, sepse e dini që nxitimi është një këshilltar i keq. Gjërat nuk do të shkojnë mirë në dashuri, këtë fundjavë. Ndoshta është koha për të marrë një pauzë për reflektim?