PD publikon videon: Këta janë autorët e masakrës zgjedhore

Partia Demokratike ka publikuar një video ku akuzon politikanët që sipas saj janë autorët e masakrës zgjedhore të 25 prillit.





Sipas PD, autorët kryesorë janë Edi Rama me Tom Doshin dhe 3 deputetët që nxori nga PSD, ndjekur nga Aqif Rakipi me djalin dhe dhëndrin gjithashtu deputetë, Jurgis Çyrbja që për PD është njeriu i Plarent Dervishajt, Ilir Ndraxhi që e akuzon për lidhjen me Avdylajt e Shijakut dheRrahman Rraja me bandën e kokainës në Belgjikë.

PD vijon të insistojë se zgjedhjet e 25 prillit janë të vjedhura nga këta persona.

