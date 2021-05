Sherr me thika në Tiranë, plagoset 30-vjeçari, arrestohet autori

Një sherr i nisur për motive të dobëta ka përfunduar me një të plagosur me thikë në Shkozë.





Burimet zyrtare bëjnë me dije se ka mbetur i plagosur shtetasi O. M., 30 vjeç, i cili u dërgua me urgjencë në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Sakaq është shoqëruar në komisariat shtetasi me inicialet S. K.

Njoftimi i policisë:

Me datë 03.05.2021, rreth orës 11:45, në Shkozë, pas një konflikti për motive të dobëta shtetasi S. K., ka plagosur me mjet prerës (thikë) shtetasin O. M., 30 vjeç, i cili u dërgua në spital, dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Sherbimet e Policisë bënë shoqërimin në Komisariat e autorit të dyshuar të ngjarjes shtetasit S. K., për veprime të metejshme hetimore.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.