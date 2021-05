Shtimi i rasteve me COVID?/Flet Brataj: Ka një tendencë në rritje. Maskat në fuqi deri në përfundim të pandemisë

Drejtori i përgjithshëm i Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Skënder Brataj tha se pas fushatës dhe procesit zgjedhor situata është nën kontroll dhe në nivelet më të ulëta të infektimit, që ka pasur Shqipëria që prej fillimit të pandemisë.





Në një intervistë për Euroneës Skënder Brataj ka folur për situatën e COVID në vend, duke thënë se ka një tendencë të vogël rritje dhe për këtë duhet pritur deri nga mesi i muajit maj për të parë nëse grumbullimet gjatë fushatës elektorale kanë lënë pasoja.

“Sidoqoftë, është një rritje shumë e ulët, nuk mund të krahasohet me atë të dy javëve të kaluara, por jemi akoma në betejë me COVID-19 dhe nuk duhet të ulim vigjilencën” – tha Brataj.

Teksa solli në vëmendje qytetarët që janë imunizuar natyralisht pasi kanë kaluar sëmundjen, dhe procesin e vaksinimit që po ecën me ritme të kënaqshme, mjeku tha se kapacitetet spitalore janë në minimumet e tyre dhe situata është nën kontroll.

Sa i takon një varianti të ri që qarkullon në Shqipëri, Brataj sqaroi se kjo do të ndodhte vetëm nëse do kishim një rritje të papritur dhe në masë të rasteve pozitive me COVID, ndërkohë që sqaroi gjithashtu se varianti indian nuk duhet as të neglizhohet por as të bëhet alarmant.

“Vërtetë është një variant i ri me dy mutacione, por deri tani nuk ka studime që të tregojnë veçanti të këtij virusi sa i përket formave të rënda apo shtrimeve në spitale,” – u shpreh mjeku.

Brataj tha se maskat, distancimi social dhe higjena vetjake do të jenë në fuqi derisa të vlerësohet se pandemia ka marrë fund.