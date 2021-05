Ambasada Austriake në Prishtinë: Deri në gusht, Kosova do të furnizohet me 95 mijë vaksina BionTech/Pfizer

Ambasada Austriake në Prishtinë ka deklaruar se deri në gusht, Kosova do të furnizohet me 95 mijë vaksina anti-covid të kompanisë BionTech/Pfizer.





Në njoftimin e tyre thuhet se sot në Kosovë kanë arritur 4 mijë e 680 doza të vaksinave. Këto vaksina janë financuar nga Bashkimi Evropan dhe janë siguruar nga Austria.

“Kjo do kontribuoj në përgatitjen e planit të vaksinimit, duke vaksinuar fillimisht personelin shëndetësor në front të parë si dhe grupet e rrezikuara”, -thuhet në njoftimin e tyre.

Ambasadori austriak Christoph Weidinger tha se për Austrinë është nder i veçantë dhe vepër solidarizimi me qytetarët e Kosovës, ta mundësojë transferimin e këtyre dozave; sepse, hapësirat e pambulura në hartën e vaksinimit, pavarësisht ku janë ato, paraqesin rrezik për të gjithë ne.

“Është madhështore të shohësh se vetëm pak ditë pas paralajmërimit të Ministrit austriak për punë të jashtme z. Alexander Schallenberg, presidentes së Komisionit Evropian znj. Ursula von der Leyen dhe komisionerit z. Olivér Várhelyi, është realizuar furnizimi me vaksinat mëse të nevojshme kundër Covid. Për Austrinë është nder i veçantë dhe vepër solidarizimi me qytetarët e Kosovës, ta mundësojë transferimin e këtyre dozave; sepse, hapësirat e pambulura në hartën e vaksinimit, pavarësisht ku janë ato, paraqesin rrezik për të gjithë ne. Nuk duhet të harrojmë se askush nuk është i sigurtë, përderisa nuk janë të gjithë të sigurtë! Të jeni të sigurtë, se Austria ka qëndruar dhe do qëndroj edhe më tej përkrah popullit të Kosovës!”, tha ambasadori austriak.

