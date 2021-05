“Hakmarrja e listave të shqyera ndaj ish deputetëve”!

Nga Elmaz Sherifi





Po i masakron ! Por e meritojne !

Pasi ua mori nderin, deputeteve te “opozites se opozites”, me “listat e hapura”, i ka vendosur perseri ne rresht e po ua “merr edhe fytyren” te gjithe ishdeputeteve qe pretendonin se ishin te PD dhe LSI-se, por qe u vendosen ne Listat e PS per deputet Populli e kuptoi linen dhe u dha si “shperblim” zero vota. Tani, ish deputetet e “opozites se opozites”, se bashku me ish deputetet e “rilindjes”, kane marre nismen per te shkarkuar Presidentin !

Por me cfare legjitimiteti kushtetues e ligjor ish deputetet do e realizojne “deyren e dhene” ?

Akoma nuk po nxene mend. Udheheqesi qe adhurojne, u tall me ta kur u premtoi listat e hapura ne kembim te ndryshimit te kushtetuese dhe Kodit Zgjedhor, prandaj dhe “listat e hapura” u hakmorren ndaj tyre, duke ju dhene “0” vota, per ti turperuar para familjeve te tyre dhe “mexhlisit”.

Ndryshimet e Kushtetutes dhe ato te Kodit Zgjedhor, “denuan” edhe “Partite e Reja” qe u krijuan nje muaj para zgjedhjeve, me “bekimin” e ” udheheqesit qe adhurojne”, duke i detyruar kryetaret e vetemeruar, se anetaresia e tyre nuk i zgjodhi, te jepnin doreheqje nje dite pas zgjedhjeve, duke lene te kuptohej, se e “plotesuan misionin”, per ti shkeputur PD, rreth 35 mije vota.

“Listat e Hapura” u hakmorren edhe ndaj deputeteve socialiste, qe i “miratuan me heshtje” ! Ato nuk “zgjodhen deputet socialiste” dhe ju dhane dy here me shume vota anonimeve, qe nuk i njihte asnje socialiste, por u miratuan nga vete “senatoret” te ishin ne listat e PS.

Perse po i “shtrydh si limoni” udheheqesi qe adhurojne, duke i detyruar te neneshkruajne per here te dyte per shkarkimin e Presidentit, kur ata tashme nuk kane mandat ?

Sepse, udheheqesi qe adhurojne, nuk ka ku e gjen me “ushtrine e 122 ushtareve memec”, e duhet te shkeputet vemendja nga masakra elektorale !

Kete e kane kuptuar shume syresh, vec, te paduruareve ne PD, qe ashtu si “ushtria e memeceve”, po grumbullojne firmat, per shkarkimin e Bashes, pa u certifikuar zgjedhjet.

Tragjedia mbaroi, komedia po vazhdon !