Plagosi me armë zjarri pronarët e banesës gjatë grabitjes në Allias, arrestohet pas një viti autori

Policia e Tiranës ka arrestuar 24-vjeçarin Markeljan Cungu, autor i dyshuar i grabitjes me armë në Allias, ku mbetën të plagosur Petrit dhe Afërdita Laze (Burrë e grua).





Gazetarja Doriana Bezat, raporton për“BalkanWeb” , se Cungu u ndalua nga komisariati nr. 4 pasi rezultonte në kërkim ndërkombëtar i dënuar nga Gjykata e Tiranës, me 25 vite burg, për armëmbajtës pa leje, vjedhje me dhunë dhe plagosje të rëndë me dashje.

Kujtojmë se më 19 janar, të 2020, Cungu, së bashku me Fatjon Mërtënikajn, hynë për të grabitur banesën e Petrit Lazes, tek rruga “Njazi Meka”, por pasi u pikasën plagosën pronarin e shtëpisë Petritin, bashkë me gruan e tij, Afërdita Lazen.