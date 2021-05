55 shqiptarë dhe nigerian të arrestuar, shkatërrohet banda e drogës në Itali. Ja si sillej droga nga Shqipëria

Gazetari italian Antonio Fraschilla ka përshkruar me detaje shkatërrimin e një grupi të strukturuar kriminal që kishte në përbërje 27 janë shqiptarë, 23 nigerianë, katër italianë dhe një gambian.





Protagonistët e grupit ishin dy: shqiptari nga Vlora Geraldo Bejaj dhe Momodu Sule nga Nigeria. Të dy organizonin transportimin e tonelatave me marijuanë që merrej nga Vlora, çohej në Romë përmes Puglias dhe shitej në sheshet e farmacive të gjysmës së Italisë, nga Napoli në Brescia. Transport bëhej edhe në Europën Lindore. Vetëm në javët e fundit prokuroria e Romës i drejtuar nga Michele Prestipino, me kërkesë të zv/prokurores Nadia Plastina, pas dy viteve hetime filloi arrestimet për 55 personat që i përkisnin klanit shqiptaro-italian.

Hetimet zbuluan edhe mesazhet e shkëmbyera mes trafikantëve. “Tre kilogramë menjëherë,”- shkruante njëri në një mesazh. “Nuk ka problem,”- i përgjigjej tjetri. Droga e sekuestruar gjatë arrestimeve kap vlerën e 2 milion eurove. Ajo që ka bërë më shumë habi, sipas gazetarit, ishte se në këtë grup nuk u gjet asnjë gjurmë e Cosa Nostra-s, Camorra-s ose e klanit ‘Ndrangheta, siç ndodh rëndom në grupet me trafikantë shqiptarë.

Shkrimi i plotë:

Një pakt i madh midis klanit shqiptar të Vlorës dhe klanit nigerian të lidhur me “Macet e Zeza” dhe “grupin Eiye”. Një pakt hekuri, i blinduar, për të transportuar ton marihuanë nga Evropa Lindore dhe, përmes Pulias, për ta çuar atë në Romë dhe nga këtu në sheshet e farmacive të gjysmës së Italisë, nga Napoli në Brescia. Protagonistët janë dy drejtues: Geraldo Bejaj dhe Momodu Sule, të dy në të tridhjetat, të panjohur nga shumica, por që sunduan radhët e kësaj organizate të çuditshme transversale dhe të blinduar që menaxhonte trafikun e drogës në të gjithë anët e vendit. Njëri u tha njerëzve të tij: “Tre kilogramë menjëherë”. Dhe tjetri, në kthim, pasi mori mesazhin përmes korrierëve të ndryshëm u përgjigj: “Nuk ka problem”. Në këtë pakt nuk ka asnjë gjurmë të Cosa Nostra, Camorra ose ‘Ndrangheta.

Në javët e fundit prokuroria e Romës e drejtuar nga Michele Prestipino, me kërkesë të zv / prokurores Nadia Plastina e cila koordinoi dy vjet hetime nga karabinierët, dhe mbi masat e miratuara nga Gip Nicolò Marino, filloi arrestimet për 55 personat që i përkisnin klanit shqiptaro-italian. Duke lexuar mijëra faqe përgjimesh, gjurmimesh dhe raportimesh, rezulton se si trajtohej trafiku nga kjo marrëveshje e madhe. Dhe përtej kapjeve të bëra gjatë arrestimeve për një vlerë prej rreth 2 milion euro droge, dyshimi, më i madh, i gjyqtarëve është se kjo është vetëm maja e ajsbergut. E sigurt është që përmes kësaj marrëveshje, Momodu, që sipas zyrës së prokurorit, do të kishte menaxhuar furnizimin e qendrave tregtare jo vetëm në Romë, por edhe në Brescia, Parma, Isernia dhe Napoli. Ndërsa Bejaj do të kishte qenë pika e kontaktit për dërgesat jo vetëm në Romë por edhe për ato në Venecia, Verona dhe Firence. Pas dy vitesh hetimi, e njëjta prokurore Plastina vëren me habi unike të kësaj organizate e cila, megjithëse kaloi dhe operoi në territore që janë simbolike të mafieve italiane, nuk duket se kishte pasur ndonjë kontakt me italianët të lidhur me krimin e organizuar.

Fushat e marihuanës

Ky hetim nisi në vitin 2018 nga disa arrestime të bëra nga karabinierët në Romë “në zonën përfshirë stacionin hekurudhor Romë-Tiburtina dhe stacionin e autobusëve Tibus, të vendosur në Via Largo Guido Mazzoni”. Nga këto ndalesa të para vjen mekanizmi i transportit me autobus dhe stafetë, nga Pulia në Romë: “Kryeqyteti pas një viti hetimesh ka rezultuar të jetë bërë qendra e klasifikimit për ton marijuanë që janë përcjellë në territorin Romak për t’u devijuar më pas në të gjithë Italinë dhe madje edhe jashtë saj (Gjermani, Austri dhe me të gjitha gjasat vendet e tjera fqinje Evropiane) “, vunë në dukje hetuesit, të cilët shtojnë në një deklaratë:” U gjet në mbi një vit hetimesh ekskluziviteti i marrëdhënies midis shoqatave shqiptare dhe nigeriane.

Të gjithë të arrestuarit shqiptarë vijnë nga Vlora, me autobusë të planifikuar ose me automjete të organizatës transversale. Droga paraqitet, të gjitha, me të njëjtën paketim me shirit ngjitës me ngjyra, shumë shpesh që ka një ngjyrë të ndryshme për të dalluar paketimet bazuar në sasinë. Çmimi fiks për tregtarët si kompensim: 50 euro për çdo kilogram të shitur.

Hetimi specifik mbi krimin nigerian të përfshirë është gjithashtu interesant. “Historikisht– shkruan prokurori në urdhëresën kryesore që çoi në arrestime – prania e komuniteteve nigeriane duhet të gjurmohet, që nga vitet ’80, veçanërisht në Italinë Veriore, në Piemonte (me Torinën në krye), në Lombardi, në Veneto dhe Emilia Romagna dhe njëkohësisht shprehjet e para kriminale gjithashtu manifestohen me arrestimin e “korrierëve” të parë të drogës. Ndër strukturat kriminale me origjinë afrikane, ajo nigeriane, e përbërë nga qeliza të ndryshme kriminale të pavarura dhe me struktura operacionale të diferencuara por të ndërlidhura, të vendosura në Itali dhe në vendet e tjera evropiane dhe jashtë-evropiane, është shumë e përhapur. Mafia nigeriane është akoma e pranishme në të gjithë Evropën dhe madje edhe përtej oqeanit, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara. Origjinat e organizatës janë të lidhura me flukset migratore të qyteteve të Benin City dhe Lagos: shoqata është e ndarë në grupe, disa prej të cilave tani janë të vendosura në Itali, të tilla si vëllazëria e quajtur “Eiye”, e degëzuar mirë në Italinë Veriore . Gjyqet kanë provuar se si të hysh në “Eiye” duhet patjetër t’i nënshtrohesh një riti të vërtetë inicimi që konsiston në besimin e një rrahjeje nga bashkëpunëtori aspirues.

Përveç Venetos, disa hetime kanë treguar kohët e fundit praninë e këtij klani në Torino, Lombardi dhe gjithashtu në Sardenjë. Në jug, nga ana tjetër, mbizotërojnë grupet e lidhura me vëllazërinë “sëpata e zezë”, të lindur në Benin City. Baza kryesore operacionale e këtij grupi ishte e vendosur në Castel Volturno: përgjatë bregdetit Domitian, disa klane nigeriane organizojnë trafikimin e qenieve njerëzore dhe prostitutave. “Sëpata e zezë” është gjithashtu e pranishme në Siçili, veçanërisht në zonën e Palermos. Në kryeqytetin sicilian ata do të kishin gjithashtu një bazë në qendrën historike, brenda tregut Ballarò. Më në fund, klani në zhvillim u identifikua në atë të “Maceve të Zeza”. Ata bënë tatuazh macen në njërën shpatull dhe shenjat e thella në bark janë rezultat i ritualit të përkatësisë. Ato janë evolucioni i mafies nigeriane, një nga “më të rrezikshmet, agresivët dhe më të përhapurit në mesin e mafieve transnacionale”. Hetimet e kryera në këtë procedim janë futur në këtë kontekst kombëtar dhe ndërkombëtar, të cilat kanë lejuar, siç u përmend.

Sipas hetuesve, referenca në Itali e aksit nigerian-shqiptar ishte Sule me krahun e tij të djathtë Bekim Fisti. Sule u përgjua disa herë me bashkëbiseduesit shqiptarë të cilëve u dërgoi mesazhe me kërkesa: “Tre kile menjëherë”, “katër kile menjëherë”. Dhe rrjeti u vu në lëvizje. Në krye të organizatës, referenca ishte Bejaj “që fotografitë e hetimeve në kontakt të drejtpërdrejtë me përdoruesit nga prefiksi shqiptar me rastin e zbarkimeve në Pulia, një rajon i zgjedhur për” uljen “e anijeve të gomës transportuar në mënyrë të paligjshme mallra në bord) që vijnë nga Shqipëria . Bejaj gjithashtu organizon një samit me disa bosë shqiptarë në qendrën tregtare Roma Est përmes Collatina.

Kthimi në frontin nigerian, për hetuesit ajo që doli pas dy vjet hetimi është «një strukturë e vërtetë hierarkike, e karakterizuar nga një organigramë shumë e veçantë. Në fakt, siç është përmendur tashmë, organizata nigeriane në fjalë përbëhet në një nivel operacional nga disa grupe kriminale të pranishme në kryeqytet, secila prej të cilave është autonome në veprimtarinë e vet, por, në të njëjtën kohë, është e gatshme të ofrojë mbështetjen e saj te grupet e tjera për çdo nevojë operacionale, nga furnizimi me ilaçe, te mbështetja logjistike me automjete dhe shtëpi; secili ka një figurë mbizotëruese, një “bos” të vërtetë, i cili përveç që drejton grupin e tij, menaxhon marrëdhëniet me parisianët. Edhe kjo pikë e fundit, e bën të qartë dhe të qartë se kemi të bëjmë me një organizatë të vetme kriminale me origjinë nigeriane e cila padyshim ka arritur marrëveshje me dimensione shumë më të mëdha me organizatën tjetër kriminale me origjinë shqiptare subjekt i këtij hetimi. Në fakt, aktiviteti zgjati për gati një vit, njerëzit e monitoruar janë shumë të shumtë, si dhe gjetjet e bëra me arrestime dhe kapje të mëpasshme të sasive të mëdha të substancave narkotike: megjithatë kombinimi i “furnizuesit shqiptar” dhe “blerësit nigerian” nuk është kurrë nuk dështoi ».

Një pakt që do të konfirmonte atë që ishte denoncuar tashmë në 2010, por si një rast i izoluar: domethënë, një aks midis nigerianëve dhe shqiptarëve për shitjen e kokainës, gjithmonë i bazuar në kryeqytet. Me sa duket, lidhjet midis dy organizatave janë të vendosura mirë dhe dhjetë vjet më vonë doli pakti për marihuanën.