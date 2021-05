Disiplina me “dorë të hekurt”, dënohet përjetë lojtari që goditi arbitrin. Bylisi fiton ndeshjen në tavolinë…

Me dorë të hekurt ka qenë Komisioni i Disiplinës në mbledhjen e fundit, ku janë zbuluar vendimet e marra në lidhje me javën që lamë pas në futbollin shqiptar. Padyshim vëmendja më e madhe ishte te ndeshja në Cërrik, ku lojtari i Mirditës, Armando Marku goditi arbitrin e ndeshjes. Për këtë, lojtari është përjashtuar përgjithmonë nga aktiviteti futbollistik, ndërsa Mirdita e humb në tavolinë ndeshjen me Sopotin.





Ndërkohë në tavolinë e humbet ndeshjen edhe Kastrioti U-21, për braktisjen e ndeshjes me Bylisin, teksa krutanëve iu zbriten edhe 3 pikë nga klasifikimi.

Ndërkohë për sa i përket Superiores, Vllaznia dhe zyrtari i Kastriotit, Alban Vogli paralajmërohen se në rast të përsëritjes së dështimit në përmbushjen e detyrimeve dhe përgjegjësive, do të jetë subjekt i masave disiplinore që parashikon Kodi i Disiplinës Sportive dhe Rregulloret e FSHF

VENDIMET: