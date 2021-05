Gjyshërit kërkojnë nipërit nga kampet në Siri: Mbesa po mban 5 fëmijë, duan të kthehen. Ja sesi humbën nënën dhe babain

Në studion e emisionit me “Zemër të Hapur” të gazetares Evis Ahmeti u trajtua historia e familjes Shuli nga Pogradeci, për riatdhesimin e Elonës, motrave dhe vëllezërve të saj.





Dylberi, gjyshi Elonës

Unë para 3 ditësh mbesa e dytë më mori në telefon më kërkoi ndihmë nga shteti dhe nga të gjitha institucionet. Kam 8-vite që vetëm qaj natë dhe ditë. Mbaj mend kur ata u larguan ishte tetor në 2013-të. Adelina nusja u lidh me një hoxh atje në Siri dhe ata ju mbushën mendjen për tu larguar. Unë dua të më ndihmoni për ti rikthyer fëmijët patjetër këtu. Krenari dhe Adelina ikën, u mashtruan nga hoxha, por sot mbesat e mia po më kërkojnë ndihmë.

Asija, gjyshja e Elonës

Ato qajnë papushim, kanë mbetur vetëm atje pa nënë pa baba. Elona vetëm qan, ajo është nënë dhe baba për ata fëmijë. Elona ka probleme shëndetësore dhe nuk shkon dot të vizitohet sepse ka frikë dhe mendon se fëmijët mbeten rrugëve. 24-tetor i 2013 Krenari vendosi të largohej, ai më pohoi se do çonte çupën në shkollë në Tiranë te Medreseja. Vajza e vogël ishte vetëm 2-muajshe, ditën e dytë ata ishin larguar, madje i kishin parë duke qar kur po hipnin në avjon. Unë e mësova të vërtetën nga ai i xhamisë, vajtëm në degë në polici, na pohuan se ai ishte larguar nga Shqipëria. Pas dy javësh ai na mori në telefon dhe na tha që jemi në Siri.

Ai u mashtrua sepse i kishin pohuar që aty ku do shkonte ishte vend i mirë. Mbesa Elona më mori në telefon dhe më tha që babi nuk jeton më, është vrarë. Nusja Adelina pas një muaji nuk u gjetë më, pasi nuk u kthye më në kamp, pas një bombe që shpërtheu. Nuk dimë çfarë ka ndodhur! Elona, mbesa u martua atje 13-vjeçe dhe ka lindur një fëmijë i cili sot është 4-vjeç sot. Elona më shprehej që nuk donte të jetonte më pasi ishte e lodhur shumë dhe po vuan shumë. Ajo po mban dhe po ushqen 5-fëmijë, ata nuk kanë as për të ngrënë, duan shumë gjëra. Elona tha që disa shqiptar të tjerë i çuan në një kamp tjetër ndërsa Elona është ende në kampin “Al Hol” na kërkojnë të ardhura sepse nuk kanë askënd as babin as mamin gjallē, vetëm ne kanë. Ne ju dërgojmë çdo muaj 100 dollar, por nuk kemi se dhe ne kemi vetëm 100 mij lekë pension.

Ka informacione që ata do të nxirren por deri më tani asnjë veprim. Na pohuan që kishin shkuar për ti tërhequr por nuk i kanë gjetur. Por unë e pyeta Elonën dhe ajo më pohoi që atë ditë ishte në çadrën e një shqiptareje tjetër. Aty me Elonën jetojnë gra të tjera shqiptare me fëmijë. Elona kur humbi dhe nënën më pphoi se donte të vetvritej sepse nuk e duronte më dot këtë situatë. Elona ishte në një hyrje aty ku jetonin dhe i ati e martoi me atë djal.Krenari kishte dy vite që frekuentonte fenë në xhami, aty u manipulua nga disa persona për të cilët nuk di sesi përfunduan. Mua më vdiq djali, nuk dua të di më asgjë tjetër. Ku e kishte dëgjuar im bir Sirinë në 2013-tën ata e mashtruan e manipuluan.