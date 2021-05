Goditi me grushte gjyqtarin e ndeshjes Sopoti-Mirdita dhe u arratis nga dritarja, arrestohet futbollisti 31-vjeçar

Policia e Elbasanit ka arrestuar futbollistin, që goditi me grushte gjyqtarin vlonjat të ndeshjes Sopoti-Mirdita. Ngjarja ndodhi ditën e djeshme, ku gjyqtari Klajdi Qëndraj u godit me grushte, duke pësuar dëmtime serioze me pasojë gjakosjen e tij.





Futbollisti dhunues i gjyqtarit u ndëshkua me karton të kuq për gjestin anti-sportiv. Ai u irritua edhe më shumë pas përjashtimit nga loja dhe u izolua në dhomat e zhveshjes, prej ku arriti të arratisej nga dritarja.

“Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Cërrik arrestuan në flagrancë shtetasin A. M., 31 vjeç, banues në Rubik (sportist i një klubi sportiv), pasi në stadiumin “Nexhip Trungu”, Cërrik, gjatë zhvillimit të ndeshjes midis dy ekipeve sportive, ka goditur me grushte, për motive të dobëta, arbitrin e ndeshjes, shtetasin K. Q., 25 vjeç, banues në Vlorë”, thuhet në njoftimin e policisë.