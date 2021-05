Rinisja e gjykimit për Gërdecin në SPAK/ Flet Zamira Durda: Jam skeptike për drejtësinë. Jemi bërë të gjithë bashkë, veç baxhanakut të ish-kryeministrit

Zamira Durda e cila humbi djalin 7 vjeç nga tragjedia e Gërdecit shprehet skeptike pas kërkesës së SPAK drejtuar Gjykatës së Lartë për nisjen e procesit të gjykimit ndaj ish-ministrit të Mbrojtjes Fatmir Mediu.

Në një prononcim për gazetaren Klodiana Lala, ajo flet për kërkesën e Prokurorisë së Posaçme teksa thotë se kërkimi i drejtësisë për të birin është motivi i vetëm i jetës dhe arsyeja pse jeton.

“Shpresat i kam pasur tek drejtësia e re, por përsëri me gjithë këtë lajm dhe jam optimiste dhe nuk jam. Jam në mëdyshje. Ishalla nuk do zhgënjehem deri në fund.

SPAK i kemi kërkuar rihapjen e hetimeve. Iu jemi drejtuar të gjitha shkallëve. Unë kërkoj që e gjithë dosja e Gërdecit, bashkë me 29 të tjerë, pasi siç e dini është pranuar gjykimi i shkurtuar pas 5 vitesh hetime. Dhe ne nuk kemi qenë pjesë e procesit.

Të gjithë ne jemi bashkë për vendosjen e drejtësisë. Asnjë nuk është veçuar. Veç ai që ishte baxhanaku i ish-kryeministrit.

Kam ndjekur të gjithë procesin nga afër nga 2009. E kam çuar dhe në Strasburg, se di. Përsëri nuk shpresoj aq shumë, jam skeptike”, deklaroi ajo.

E pyetur nëse dhe pas 12 vitesh do ta vijojë rrugëtimin, ajo konfirmon. Teksa ka dhe një kujtim nga momentet e fundit të jetës së djalit të saj. “Do ta vijojmë patjetër. Kërkimi i drejtësisë për tim bir është motivi i jetës sime, arsyeja përse jetoj.

Në momentin që e kam gjetur në spital është që kur e gjeta në spital dhe kishte dhënë vetë emrin dhe kur i drejtohem Edi biri im, me 60% të trupit të djegur, më tha më fal o ma që ika pa leje, se çfarë faji kishte bërë nuk e di dhe kjo nuk më lë të qetë asnjëherë.

Kur kalojnë fëmijë me biçikletë më duket sikur vjen, sikur është ai dhe dua të thërras. Unë do të jem në të gjitha seancat nëse SPAK do e hapë. Shpresoj të hapet dosja Gërdeci në tërësi dhe të hetohet dhe për korrupsion sepse nuk është hetuar për korrupsion. Duhet të shikohet në tërësi kjo dosje sepse ka shumë prova brenda”, deklaroi Durda.