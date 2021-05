Gjatë 24 orëve të fundit në Itali është shënuar një rritje e lehtë e numrit të të infektuarve krahasuar me një ditë më parë.





Autoritetet e shëndetësisë bëjnë me dije se nga 324 640 testime, 11, 807 kanë rezultuar pozitiv me Covid në 24 orët e fundit. Ndërkohë 258 persona kanë humbur betejën me virusin.

Nga fillimi i pandemisë e deri më tani janë infektuar me 4,082,198, qytetarë mes të cilëve kanë fituar betejën me Covid 3 557 133 pacientë dhe kanë humbur jetën 122 263 persona.