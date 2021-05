Vrasja e shoferit të prokurorit/ Avokati i kërkon falje publike Klodiana Lalës: Hetimet duhet të jenë të rregullta, s’duhet dënuar njerëz pa prova

Avokati Ndue Pjetra, i cili është dhe avokati mbrojtës i Andi Malokut, shoferit të Prokurorit Arjan Ndoja, që mbeti i vrarë në atentatin që iu bë prokurorit rreth dy vite më parë në Mbikalimin e Shkozetit, i ka kërkuar falje gazetares së “News 24”, Klodiana Lala, rreth një përplasje që kanë pasur mesditën e sotme. Sakaq, i ftuar në rubrikën “Opinion” në “News 24”, avokati Pjetra, bëri thirrje se gjykata nuk duhet të dënojë njerëz nëse s’kanë prova.





Ndue Pjetra: Duke qenë se ne jemi mbrojtësit e viktimës shohim shumë parregullsi dhe veprime të kryera në kundërshtim me ligjin nga organi i akuzës dhe gjykata. Jemi në kushtet kur duhet të ndahen gjerat. Nuk mundet prokurori të çojë në gjyq, persona pa prova. Vepra penale kanë ndodh, e do të ndodhin, por duhen prova. Duhet të largohemi nga epoka e vjetur me të re. Rasti konkret është që shkon në gjyq, e nuk na jepen provat. Unë dua pamjet filmike, me pa a është klienti im apo jo. Nuk mund ta dënosh tjetrin pa prova. Sot tek gjykata kishte pakënaqësi nga baba i viktimës, ku ka kërkuar dëmshpërblimin, është e vërtetë. Nuk jemi ende në fajësi, janë kërkesat për t’u fajësuar. Ne kemi pasur një polemikë me gazetarët, veprimet e zonjës Lala janë të ligjshme, edhe si gazetare, por a jemi para kushteve që të merremi me lekët e viktimës apo jo. Ne nuk e dimë për çfarë është vra.

Për akuzën ndaj koleges Lala keni ndonjë ndjesë për të?

Ndue Pjetra: Lala gjatë kësaj kohe veprimet i ka kryer të rregullta, nëse ka pasur ndonjë tejkalim momentit, në momentet që gjithmonë bëhet fjalë për mitmarrje, s’kemi, por kërkojmë falje Lalës dhe të gjitha mediave nëse kemi korrupsion që është shtrirë në të gjithë Shqipërinë. Hetimet duhet të jenë të rregullta, s’duhet dënuar njerëz pa prova. Çdo shqiptar duhet të jetë i qetë dhe i sigurt në vendin e vet.