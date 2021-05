Aksident në aksin rrugor Milot-Morinë, përplasen dy mjete, humb jetën 35-vjeçari, dy të plagosur rëndë

Një 35-vjeçar ka humbur jetën në një aksident mëngjesin e sotëm në Lezhë. Sipas të dhënave zyrtare, aksidenti ndodhi në aksin rrugor Milot-Morinë, në vendin e quajtur “Ura me harqe”, ku mjeti tip” Benz” me drejtues shtetasin Z.L., dhe pasagjer shtetasin Gj.T., është përplasur me mjetin tip “Volkswagen” me drejtues shtetasin F.O., 35 vjeç dhe pasagjere shtetasja A.M.





Për pasojë ka gjetur vdekjen drejtuesi i mjetit “Volkswagen” shtetasi F.O., dhe kanë kanë marrë dëmtime dhe janë transportuar në spitalin e Traumës Tiranë pasagjerja A.M.,dhe drejtuesi i mjetit tip ” Benz” shtetasi Z.L.

Grupi hetimor në vendngjarje punon për sqarimin e plotë të shkakut dhe rrethanave të ngjarjes.